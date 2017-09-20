Sentare nkuru ya Kenya iramenyesha icatumye amatora asubirwamo
Sentare nkuru ya Kenya iratanga ivyatumye ifata ingingo ko amatora y'umukuru w'igihugu asubirwamwo.
Atangura gushikiriza icatumye ayo matora asubirwamwo, icegera c'uwurongoye sentare nkuru, Philomenu Mwilu, yavuze ko abajejwe gutegura amatora bamenyesheje ko Uhuru Kenyata ari we yatsinze.
Aho yari yarushije uwo bahanganye Raila Odinga amajwi ashika ku miliyoni n'igice.
Ariko abatavuga rumwe na reta baritwaye berekana ko habaye ubusuma.
Mu ndwi zibiri ziheze, sentare nkuru yavuze ko ayo matora yaranzwemwo utunenge twinshi, ko ategerezwa gusubirwamwo.
Abajejwe gutegura amatora batanze ikirangamisi ko azosubirwamwo itariki 17 z'ukwezi kwa cumi ariko ikompanyi ijejwe gusubiramwo ubuhinga buzokoreshwa muri ayo matora, ivuga ko bigoye kugira bazobe bahejeje.