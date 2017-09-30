Abagendera ku vyiyumviro vy'aba Nazi muri Suede bari mu myiyerekano
Abagiye mu myiyerekano yariyateguwe n'umugwi Nordic Resistance Movement ugendera ku vyiyumviro vy'aba Nazi muri Suede, batanye mu mitwe n'igipolisi.
Abantu batari munsi ya mirongo ibiri batawe muri yompi muri iyo myiyerekano yabereye mu muji wa Gothenburg.
Akajagari kavyutse igihe abari mu myiyerekano bashaka guta inzira bemerewe gucamwo.
Hari uwundi mugwi w'abaje kugwanya iyo myiyerekano.
Igipolisi kijejwe guhosha imigumuko cari catumweko imbere y'iyo myiyerekano, mu gutangiriza ko hadukiramwo imigumuko.