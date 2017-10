Uwufise ububasha kw’isanamu BEHROUZ MEHRI / AFP

"Dufise ibisunzu vyinshi, dukeneye gusa abagura," ni ko Rosalina Ballesteros avuga.

I Montes de Maria, akarere karimwo imisozi myinshi mu buraruko bwa Colombioa aho aba kandi akora, bafise umwimbu udasanzwe uyu mwaka- ariko abaguzi ni bake, ibisunzu na vyo biriko birabora.

Abahaba ubu bateye akamo ko gufashwa- babicishije kuri YouTube.

"Twipfuza kubararika kuza kugura ibisunzu, munadufashe," ni ko uwo murimyi avuga muri video y'amasegunda 40 yakwiragijwe hose muri Colombia.

"Ibisunzu biravura ingwara zo mu ngingo, kugumirwa hamwe no guca imvyaro," mugenzi we w'umupfasoni ni na we yavuze kuri You Tube, avugana akamwemwe kenshi arondera isoko ry'umwimbu wabo.

Uwufise ububasha kw’isanamu Fundacion Semana / YouTube Image caption ' Mwese muze turye ibisusnzu': ni ko video iri kuri YouTube yo kubafsha kugurisha umwimbu wabo ivuga

Umurimyi w'umupfasoni Ainagul Abdrakhmanova w'imyaka 32, afise abana batanu, yasavye kandi imfashanyo ariko ku ruhande rwiwe ku bapfasoni bari mu mugwi utishoboyer bo mu kigwati kiri kure mu misozi hagati muri Kyrgystan.

"Baramfashije mu guteragira hamwe no gushiraho uburyo bwo kuvomera," ni ko umupfasoni Abdrakhmasnova yavuze, ubu akaba ariko aratera inyanya, ikaroti na konkombre, kandi bari bamubwiye ko bitopfa bimeze mu murima wiwe.

Abapfasoni 100 n'iki?

Abapfasoni 100 ba BBC ni amazina 100 y'abapfasoni b'akarorero hirya no hino kw'isi ashirwa ahabona buri mwaka. Mu 2017, dufise intumbero yo gutuza zimwe mu ngorane zihanganye n'abapfasoni ubu- gusika ku ntera yo hejuru, ubumenyi ku mupfasoni, gukubagurwa mu bantu hamwe n'ikumirwa mu nkino.

Mudufashije, hazoboneka inyishu kandi twipfuza ko mugiramwo uruhara mu kuduha ivyiyumviro.

Hagati aho mu buraruko bwa Laos, umupfasoni Vieng ubu abayeho mu kurima ibizinu i Luang Prabang.

Umuryango wiwe ufise kamere ko kwegeranya ibizinu vyo gufungura ariko nta co bazi kinini kuvyerekeye kubirima.

Ivyo ni ko vyari bimeze gushika umupfasoni Vieng hamwe n'abandi bari kumwe baronswa amahugurwa n'uburyo bwo kurima ibizinu ubu bagurisha mw'isoko ryo mu ntara.