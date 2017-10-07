Imodoka yagonze abantu mu mujyi wa London
Abantu benshi bagendaga n'amaguru bakomeretse nyuma yaho imodoka igongeye abantu hafi y'imwe mu nzu ndangamurage yitwa Natural History Museum.
Igipolisi cyo mu mujyi wa London kiravuga ko nyuma yibyo umuntu umwe yatawe muri yombi.
Umunyamakuru wa BBC wari uri aho byabereye aravuga ko igipolisi cyamubwiye ko abantu batakomeretse cyane.
Igipolisi kiravuga ko kirimo gukora iperereza kugirango kimenye uko byagenze n'icyabiteye.
Umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko ministri w'intebe arimo kugezwaho ibyabaye.
Exhibition Road - aho byabereye - ni umuhanda ukunze kuba uriho bamukerarugendo kandi ni naho hari inzu ndangamurage za Natural History Museum, Science Museum na Victoria and Albert Museum.
Izi nzu uko ari eshatu abantu bazisohowemo.