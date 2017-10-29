Indege nto y'Uburusiya yari yazimiye yatowe muri Norvege

  • 29 Ukw’icumi 2017
Indege yazimiye Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Ifoto y'indege y'Uburusiya yo mu bwoko bwa kajugujugu Mi-8 yafashwe mu 2011 i Barentsburg

Indege y'Uburusiya yari yabuze kuva ku munsi wa kane, yabonetse hasi mu mazi nko ku metero 200, ku nkengera za Barentsburg.

Igipolisi ca Norvege ubu catanguye kurondera abantu munani bari muri iyo kajugujugu, nk'uko biri mw' itangazo ry'igipolisi ca Norvege

Bikekwa muri kino gihe ko abo bantu bari muri iyo ndege bose bashobora kuba barapfuye.

Norvege ifise uburenganzira budahangarwa kuri ako kazinga ka Svalbard, ariko Uburusiya nabwo buhafise imiryango ikora mu kirombe c'amakara y'ibizuku ca Barentsburg.
Image caption Iyo ndege yari ivuye ku kazinga ka Svalbard,

Ubuserukizi bw'Uburusiya muri Barentsburg, bumenyesha ko abantu batanu bakora muri iyo kajugujugu hamwe n'abahinga batatu bashobora kuba barapfiriyemwo.

Iyo ndege yazimanganye ifashe urugendo ruva Pyramiden ahari ikindi kirombe c'Uburusiya cahebwe, ija Barentsburg.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Ikirombe ca Arktikugol kitagikoreshwa

Ni indege mu bisanzwe yari isanzwe ikoreshwa n'ishirahamwe ryimba amakara ry'Uburusiya Arktikugol.