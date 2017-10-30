Umwana wo muri Somalia yavukiye mu kirere
Umugore yari afise inda igeze ku mezi indwi, yibarukiye mu ndege y'ikigo Jubba Airways gifise icicaro Dubai, yariko iva ku murwa mukuru wa Somaliland ija Mogashu mu rugendo rw'isaha n'igice.
Ikinyamakuru co ku rubuga rwa internet co muri Somalia Hiiran.com, kimenyesha ko uwo mugore yibarutse yabonywe n'umukozi wa Jubba Airways, Kamil Abdiaziz, yaketse ko atameze neza.
Abdiaziz yaciye aja gutabaza abandi bakozi bo mu ndege bagenzi we, abafise ubumenyi bwo gutabara mu bijanye n'amagara y'abantu baca baramwakira.
Ikinyamakuru Hiiran.com gifise amafoto y'uwo mwana yavutse. Ikinyamakuru Hiiran.com cerekanye ifoto y'umwana yavukiye muri iyo ndege
Baciye bamwita Kamil, izina ry'uwafashije nyina kwibaruka.
Iyo ndege imaze gushika Mogadishu, umwana na nyina baciye bajanwa ku bitaroi vyo muri Mogadishu.