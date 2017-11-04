Imyigaragambyo isaba kurushaho kurwanya ihindagurika ry'ikirere

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Abantu babarirwa mu bihumbi bitandatu bakoze imyigaragambyo mu mihanda yo mu mujyi wa Bonn mu Budage basaba ibihugu kurushaho gukaza umurego mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere riterwa n'ibikorwa bya muntu.

Umujyi wa Bonn uritegura kwakira inama ngarukamwaka ya ONU ku ihindagurika ry'ikirere izatangira ku wa mbere.

Buzaba bubaye ubwa mbere iyi nama mpuzamahanga iteranye kuva aho Perezida Trump atangarije gahunda ye yo kuvana Leta zunze ubumwe za Amerika mu masezerano y'i Paris agamije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere.

Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Amerika, White House, byagerageje kudaha agaciro ibikubiye mu cyegeranyo cy'inzego nyinshi za leta y'icyo gihugu binyuranije cyane n'umurongo ubutegetsi bwa Trump bugenderaho ku ihindagurika ridasanzwe ry'ikirere.

Icyo cyegeranyo kivuga ko ibikorwa bya muntu bishobora kuba ari byo nyirabayazana - ku rugero rurenze 90% - y'ubwiyongere budasanzwe bw'ubushyuhe bw'isi guhera mu mwaka wa 1950.