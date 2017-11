Ibintu 5 umuntu akwiye kumenya kuri Zimbabwe

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/GETTY Image caption Ibinyamakuru vyo mu karere vyiriwe bivuga inkuru ya Zimbabwe

Mu gihe amakungu arindiriye kumenya ico igisirikare ca Zimbabwe kigiye gukora inyuma yo kwigarurira ubutegetsi no gupfunga icamaso Robert Mugabe, twaravye ibintu bitanu umuntu akwiye kumenya kuri ico gihugu.

1. Ubutunzi bwaratemvye

Igihugu ca Zimbabwe camye kija mu ngorane z'ubutunzi muri ino myaka cumi irangiye. Igitigiri c'abadafise akazi kigeze ku bice 90% kuva mu ntango z'uno mwaka. Amahera y'ico gihugu yarataye agaciro bituma Zimbabwe ihitamwo gukoresha amahera yo hanze.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/GETTY Image caption Amahera ya Zimbabwe yarakorotse bibi

2. Mugabe ni umuntu yamye atera akavuyo

Uwo mugabo w'imyaka 93 yaratangaje abamugwanya mu kuba yagumye ku butegetsi igihe kirekire.

Mu gihe hagera igihe amakungu ntamuhe ni rwere, mu gihugu iwe bamubona nk'incungu yagwanije ubutegetsi bw'inkehwa z'abazungu.

We n'abamushigikiye bakoresha ubwicanyi mu kumugumiza ku butegetsi, bagakoresha uburyo bwa leta mu gukomeza umugambwe no mu kumushigikira.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Robert Mugabe hagati

Yavuga ko azorekura ubutegetsi igihe amahinduka yariko arashinga mu gihe azoba yayarangije, ariko munyuma yarondeye kwishiriraho uwumusubirira, ivyo bikaba ari navyo vyakweze uruhagarara.

3. The country does have an opposition

Kuva igihe Mugabe agiriye ku butegetsi ari umushikiranganji wa mbere ku ntwaro y'abakoroni b'ababongereza, hagumye haba abagwanya ubutegetsi bwiwe.

Yarahinduye ibwirizwa shingiro ngo yigire umukuru w'igihugu mu 1987. Mu 1999 niho umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Movement for Democratic Change (MDC) wavuka, hatangura imyiyerekano n'amayegereyegere mu gihugu, ubutunzi buriko bugwa hasi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Morgan Tsvangirai yigeze kuba umushikiranganji wa mbere, arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi

Uretse ubwicanyi bwakogwa n'ubutegetsi, Mugabe yarashoboye kuguma ku butegetsi mu kwigiza kure abansi biwe no gukumira abo bakorana. Icegera ciwe Emmerson Mnangagwa ni uwanyuma akuye mu mabanga, mu gihe kurondera kwisubiriza umugore wiwe, Grace, vyasa nuko yarenze akarimbi.

4. Umutegetsi mushasha agiye kuza nta kinini azohindura

Mu gihe uwuheruka kwirukanwa Bwana Mnangagwa yoba ariwe asubiriye Bwana Mugabe, inyifato yiwe ntaho yoba itaniye niy'uwahahora.

Ni umugabo nawe nyene yagwaniye ukwikukira, yamye ariwe bacako hagati y'igisirikare, igisata c'iperereza hamwe n'umugambwe Zanu-Pf. Bivugwa ko ariwe yategura amabi menshi yakozwe igihe c'intambara no mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi.

5. It is still possible for Mugabe to stay in power

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Prezida Robert Mugabe

Abantu bashobora gusubirira Bwana Mugabe ntaho bataniye mu vyiyumviro vya politike.

Mw'itangazo ryasohowe, igisirikare cavuze ko gihiga "inkozi z'ikibi" zegereye umukuru w'igihugu, ko kidahiga Mugabe ubwiwe.

Birashoboka ko yogumizwa ku butegetsi, Bwana Mnangagwa asubijwe ku mwanya w'icegera c'umukuru w'igihugu mu ntego yuko yovamwo akamusubirira. Canke agashobora kuguma ku butegetsi nk'umukuru w'igihugu wo mu birori gusa (adafise ububasha na buke), abandi bakaba aribo bagenzura ubuzima bw'igihugu.