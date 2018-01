Burundi: Umugwi w'ubumwe no kunywanisha

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza

Umukuru w'igihugu c'uburundi yashize umukono kw'itegeko rishiraho akanama k'igihugu kajejwe ubumwe no kunywanisha abarundi gategekanijwe n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha.

Ako kanama kagizwe n'abantu indwi, abagabo batanu n'abagore babiri, kakaba karongowe na Ambassadeur Guillaume Ruzoviyo, umuganwa, yahoze aserukira abarundi mu gihugu c'Uburusiya.

Icegera ciwe ni Alice Nzomukunda, umuhutukazi, yigeze kuba umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho mbere yagenywe no mu mabanga yo kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu.

Umunyamabanga ni musenyeri Justin Nzosaba, umuhutu, yahoze atwara umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro vyo hagati mu gihugu.

Bimwe mu bikorwa nyamukuru akanama k'igihugu kajejwe ubumwe no gusubiza hamwe kazoba kajejwe, harimwo kwihweza no gutanga impanuro ku bibazo nkoramutima cane cane bijanye n'ubumwe, amahoro no gusubiza hamwe hagati y'abarundi.

Gutegura no gushiraho ibikenewe vyose kugira banagure urwego rw'abashingantahe kugira rube urwego ruhumuriza rukanywanisha bose.

Ishingwa ry'ako kanama riri mu vyo abarundi bari bumvikanye mu biganiro vyabahuje i Arusha bakabishirako umukono muri 2000.

Kuva uburundi bwikukira bwagiye buca mu ndyane zishingiye ku moko na politike, zatumye ukunywana hagati y'abarundi guhungabana.