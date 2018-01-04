Trump yavuze ko ata myimenyerezo ya gisirikare muri Olympique za Korea Yepfo

Uwufise ububasha kw’isanamu Alamy Image caption Abanonotsi babiri ba Korea ya Ruguru nibo bonyene bashobora kwitaba inkino za Olympique za Pyeongchang

Ubutegetsi bwa Korea Yepfo bwavuze ko Prezida wa Amerika Donald Trump yemeye ko ata myimenyerezo ya gisirikare izokogwa igihe c'inkino za Olympique zitegekanijwe muri Korea Yepfo.

Iyo ngingo yafashwe inyuma y'ivyari vyasabwe na Seoul.

Bwana Trump yabwiye mugenziwe wo muri Korea Yepfo, Moon Jae-in, ko azoba arahagaritse iyo myimenyerezo ya gisirikare mu kwubahiriza izo nkino zitangura itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri.

Bwana Trump yavuze kandi ko yizeye ko hari ikizova mu biganiro bitegekanijwe, hagati ya Korea ya Ruguru n'i Yepfo.

Pyongyang ntirigera yemera ibiganiro bikozwe ku mugaragaro, bishobora gutangura mu ndwi iza.