Macrom: Umukate wa "baguette" ukwiye gukingigwa

Imikate yo mu bwoko bwa "baguette" isuzumwa mw'ihiganishwa ry'i Paris mu kwezi kwa kane

Umukate ukoregwa mu Bufaransa "baguette" ukwiye gushigwa ku rutonde rwa Unesco ku bijanye no gukingira ibiranga ibihugu, niko Prezida Emmanuel Macron yavuze.

Umukate wo mu bwoko bwa "baguette" urahurumbigwa n'ibihugu vyinshi kw'isi", niko yavuze ashigikira ishirahamwe ry'abacumvyi b'imikate bashaka gushikana imbere ico kibazo.

Abo bacumvyi bafatiye akarorero ku mukate wo mu bwoko bwa "pizza" ufise amamuko i Naples mu Butaliyano, washizwe mu mwaka uheze mu mitungo y'akarangamuco ikwiye gukingigwa.

Unesco yashize umukate wo mu bwoko bwa "pizza" mu matungo ashingiye ku karangamuco akwiye gukingigwa

Unesco ikora urutonde rw'iyo mitungo mu ntumbero yo kwihanikiza ko amakungu atangura kwigana uwo mutungo ukingiwe.

Umugwi wihweza ivy'iyo mitungo "Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage" uhura ku mwaka ugafata ingingo ku mitungo mishasha ishigwa ku rutonde.

Ni kubera iki Ubufaransa bwibaza ko bikenewe?

Abacumvyi b'iyo mikate bavuga ko atari gusa kubera izina canke iforoma ryawo, ngo ni cane cane ibiwukozwemwo.

"Ni umukate wo mu rwego rwo hejuru ukogwa n'abahinga kandi bikwiye kwama ukwo, ni naco gituma ukwiye kuja kuri urwo rutonde," niko Prezida Macron yavuze.

Abacumvyi b'iyo mikate bavuga ko hari abantu benshi bigana kuyikora, bakayikora nabi, kandi ngo birabashavuza.