Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/ GETTY IMAGES Image caption Trump: ' Sindi umunyamacakubiri'

Prezida Trump yarahiye ararengwa ko atari umunyamacakubiri inyuma yo kunebagurwa mu kuba yarakoresheje ijambo "umwanda" avuga ibihugu vya Afrika.

Bivugwa ko Trump yakoresheje iryo jambo mu ndwi iheze mu nama ihuza impande zibiri mu biro vyiwe yihweza ivyohinduka mu mategeko y'abimukira.

Ubu yabwiye abamenyeshamakuru:" Sindi umunyamacakubiri. Ndi umuntu wa nyuma w'amacakubiri muhaye ikiganiro."

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Bubaye ubwa mbere umukuru w'igihugu yagirizwa kugira amacakubiri.

Ivyo yabihakaniye imbere y'abamenyeshamakuru bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu mu nyubakwa ya Trump International Golf Club i West Palm Beach mu ntara ya Florida mw'ijoro ryo ku wa mungu.