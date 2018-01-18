Ubwongereza bugiye gukomeza imigenderanire ya gisirikare n'Ubufaransa

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Theresa May w'Ubwongereza na Emmanuel Macron w'Ubufaransa, bagiye gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare

Ibihugu vy'Ubwongereza n'Ubufaransa vyumvikanye gukomeza imigenderanire ya gisirikare muri Afrika no mu buseruko bwa Buraya, ivyo bikaba vyitezwe gushikirizwa mu rugendo rwa Prezida Emmanuel Macron ku munsi wa kane.

Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, Theresa May, yitezwe gutangaza irungika rya kajugujugu z'ingwano muri Mali, gushigikira inteko z'abafaransa bagwanya intagondwa z'aba Islamu.

Hagataho Ubufaransa bwiteze kurungika abasirikare gufasha inteko z'Ubwongereza ziri muri Estonia mu mugwi wa OTAN, ku rubibe rw'Uburusiya.

Iruhande y'ivyo, ivyo bihugu ukwo ari bibiri ngo bizohererekana amakuru avuye mw'iperereza, babandanye bafashanya no mu guhasha ibikogwa vy'iterabwoba kw'isi.

Ubwongereza bwitezwe ko bwemera kwakira abimukira bari muri Calais, mu buraruko bushira uburengero bw'Ubufaransa.