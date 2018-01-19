Ingene isoko ry'abakinyi ryifashe i Buraya ku wa gatanu itariki 19.01.2018

Image caption Umukinyi w'imbere wa Stoke n'Ubwongereza Peter Crouch w'imyaka 36 ariko araronderwa n'umugwi wa Chelsea inyuma y'aho vyankiye ko Andy Carroll w'imyaka 29ja muri West Ham kubera invune. (Telegraph)

Umukinyi w'imbere wa Stoke n'Ubwongereza Peter Crouch w'imyaka 36 ariko araronderwa n'umugwi wa Chelsea inyuma y'aho vyankiye ko Andy Carroll w'imyaka 29ja muri West Ham kubera invune. (Telegraph)

Chelsea ishaka kugura umukinyi w'imbere wa Bosnia Edin Dzeko w'imyaka 31 hamwe n'umukinyi w'inyuma w'Ubutaliyano Emerson Palmieri w'imyaka 23 akinira umugwi wa Roma. Abo bakinyi ko ari babiri bashobora gutwara imiliyoni 77 z'amapawundi. (Daily Star)

Chelsea ishaka guca ku mukinyi w'imbere wa Belgique w'imyaka 24 kugira bazane Edin Dzeko. (Sky Italia)

Umunyegoli wa Manchester United David De Gea w'imyaka 27 avuga ko kuba muri uwo mugwi ari ikintu kidasanzwe. Uwo munya Espagne yabivuze ashaka kubeshuza inkuru zimaze imisi zikwiragizwa kuri kazoza kiwe muri uwo mugwi. (ESPN)

Manchester City bafise ishaka yo kugura umukinyi wo hagati wa Liverpool umudagi Emre Can w'imyaka 24, ariko kugira babishikeko n'uko Liverpool yoba yaguze umukinyo wo hagati wa Schalke Leon Goretzka w'imyaka 22. (Mirror)

Tottenham barko barahiganwa na Manchester United mu gushaka kugura umukinyi w'imbere wa Paris St-Germain, umunye Brezil Lucas Moura w'imyaka 25.

Vyabaye ngombwa ko Alexis Sanchez agira imyimenyerezo n'umugwi w'abakiri bato mu gihe umugambi wo kwimukira muri Manchester United utaragenda neza. (Times)

Manchester United baza imbere ya Liverpool hamwe na Chelsea mu kuronderanku gura umukinyi wo hagati wa Nice Jean-Michael Seri w'imyaka 26, mu gihe kandi uwo mukinyi wo muri Cote d'Ivoire anaronderwa n'umugwi wa Manchester City. (Mirror)

Chelsea ishobora guhabwa ibihano vyo kudakurikiza amategeko yo kugura abakinyi bo mu bindi bihugu bafise imyaka iri musi ya 18. (Guardian)

Brighton irashaka umukinyi w'imbere w'Ubuholande na PSV Jurgen Locadia w'imyaka 24. (De Telegraaf- in Dutch)

Umukinyi w'imbere wa Argentine Paulo Dybala w'imyaka 24, bizoba ngombwa ko asaba guhindura umugwi kugira ashobore kuja Manchester United, nk'uko bivugwa n'umutegetsi mukuru wa Juventus Beppe Marotta. (La Gazetta Dello Sport-in Italian)

Arsenal yateye intambwe ikomeye mu kugura umukinyi w'imbereumunye Gabon Pierre-Emerick Aubameyang inyuma y'aho uwo mukinyi w'imyaka 28 atagiriye ku rutonde rw'abakinyi bahura n'umugwi wa Hertha Berlin. (Bild-in German)