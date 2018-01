Mary J Blige yatsindiye agashimwe ka Oscar mu gisata c'isinema

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Isinema Mudbound niyo yatumye Blige aronka agashimwe ka Oscar

Umuririmvyi wo muri Amerika Mary J Blige yatangaje benshi mu kuba umuntu wa mbere yatsindiye agashimwe ka Oscar mu gisata c'isinema mu gukina neza no gusohora ururirimbo rwiza mu mwaka umwe.

Uwo muririmvyi rurangiranwa w'umudiho R&B asanganywe udushimwae icenda twa Grammy mu kuririmba, yakinye nk'umugore w'umurimyi akenye mw'isinema Mudbound, aronka agashimwe gahabwa abakinyi bafasha (supporting actress).

Icivugo, Mighty River, uruzi rw'ububasha, ni akamo ku kibazo c'ivangura rishingiye ku rukoba, bituma ururimbo rwiwe rushigwa mu kibanza ca mbere.

Mu myaka yaheruka, abagenegwa agashimwe ka Oscar baba ari abaririmvyi basohoye indirimbo z'umwihariko - nka Jennifer Hudson mu ruririmbo "Love You I Do - ariko ako gashimwe kakaba kahabwa umwanditsi w'indirimbo.

Blige, yafadikanije kwandika Mighty River na Raphael Saadiq, yaciye aba umuntu wa mbere atsindiye udushimwe tubiri icarimwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu PIXAR Image caption Indirimbo Coco y'ikigo c'isinema Pixar niyo yabaye iya mbere mu ndirimbo

Abo bantu babiri ntivyaboroheye mu kuba barushanwa n'abandi banditsi b'indirimbo bigeze gutsindira agashimwe ka Oscar mu ndirimbo La La Land na Frozen.

Benj Pasek na Justin Paul, batwaye agashimwe k'indirimbo y'umwihariko ya mbere nziza ( best original song) mu mwaka uheze, batsinze kandi mu ndirimbo This Is Me, mu gisata "The Greatest Showman".

Kristen Anderson-Lopez na Robert Lopez, banditse "Let It Go", bagenywe mu rurimbo "Remember Me".