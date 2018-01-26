Trump 'yarashatse kwirukana uwushinzwe amatohoza ku Burusiya'
Prezida wa Amerika Donald Trump yarategetse iyirukanwa Robert Mueller mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, aza kwisubirako gusa igihe uwumuserukira imbere y'amategeko mu biro vy'umukuru w'igihugu amugabishirije ko aca atanga imihoho, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru vyo muri Amerika.
Umujenama mu biro vy'umukuru w'igihugu Donald McGahn avuga ko iyo yirukanwa vyari kugira "ingaruka mbi cane" ku mabanga ya prezida, ni ko ikinyamakuru the New York Times candika.
Mueller arongoye akanama kajejwe amatohoza yo kwihweza nimba abajejwe imyiyamamazo ya Trump barakoranye n'Uburusiya kugira batsinde amatora.
Bwaba Uburusiya canke Trump, bose barabihakana.
Trump: Mueller ashobora kutambaza ivyerekeye Uburusiya
Trump arabeshuza ko ashaka kwirukana umunyamategeko Mueller
Mueller yahize arongoye ibiro vy'iperereza vya FBI yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi kwa gatanu kw'umwaka uheze kugira akore ayo matohoza.
Yagenywe muri ayo mabanga inyuma y'aho Trump yirukaniiye umukuru wa FBI James Comey, avuga ko mu kiganiro yatanze, ko ari kubera "ivyerekeye Uburusiya".
Mueller kandi ariko arihweza kandi nimba iyirukanwa ryiwe ritari rifise intumbero yo kwivanga mu gikorwa c'ubutungane.
Ubu Trump ari mu nama y'ibihugu bitunze kw'isi (World Eoconomic Forum) mu gisagara ca Davos mu Buswisse, aho vyitezwe ko aza gushikiriza ijambo.