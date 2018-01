Casey Affleck yakinjuye mu batanga agashimwe ka Oscars 2018

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/Getty Images Image caption Ifoto ya Casey Affleck afise agashimwe ka Oscar 2017 k'umukinyi mwiza

Uwigeze gutwara agashimwe ka Oscar Casey Affleck yakinjuye mu mugwi ujejwe gutanga agashimwe k'uyu mwaka, nk'uko vyemezwa n'uwukurikirana imirimo yiwe.

Mu migenzo, Affleck- yatahukanye agashimwe k'umukinyi mwiza wa film Manchester By The Sea mu 2017- ni we vyari vyitezwe ko ashikiriza agashimwe nk'ako umukinyi mwiza w'uyu mwaka.

Uwo mukinyi wa Film, mwenewabo na Ben Affleck rurangiranwa i Hollywood, yaritwariwe n'abapfasoni babiri n'uwundi bakora mu ndege bamwagiriza kubagirako inyifato itabereye ku bapfasoni mu 2010.

Uwufise ububasha kw’isanamu Andreas Rentz/Getty Images Image caption Casey Affleck muri film I'm Still Here mu kwezi kw'icenda 2010

Yahakanye ivyo yagirizwa, ariko barashoboye kwumvikana batarinze kuja muri sentare.

Umuvugizi w'ikigo gitanga agashimwe ka Oscar yemeje ko Affleck ashobora kutitaba ivyo birori:" Turashima ingingo yafashe yo kwitaho ivyo birori n'akazi gakomeye yaranguye uyu mwaka."