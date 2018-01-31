Trump yatangaje 'Amerika nshasha muri kino gihe'
Prezida wa Amerika Donald Trump yatangaje "Amerika nshasha muri kino gihe" igihe yariko arashikiriza ijambo mu nama nshingamateka.
Mw'ijambo ryumvirijwe cane, uwo mutegetsi w'umurepublicain "yugururiye amarembo" abademokrate kugira bakorane bafataniye mu nda.
Trump kandi yavuze ko yategetse ko ibohero rya Guantanamo riguma rikora, mu kuburizamwo itegeko rya prezida Obama ryo kugara iryo bohero ritumvikanwako na bose.
Ijoro rya kabiri ryo kwiyamiriza Trump muri Amerika
Ubutunzi bwa Amerika bwariyongereye cane ariko ibikorwa vya Trump ntibishimwa na benshi.