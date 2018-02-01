Leta y’u Burundi yashinguranye icubahiro umuvyeyi wa Ndadaye

Uwufise ububasha kw’isanamu Burundi Presidence Image caption Mu muhango wo kumusezera ubwa nyuma ku bitataro vy'abasirikare i Bujumbura, umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza niho yari yari

Leta y'u Burundi yahaye icubahiro ca nyuma umuvyeyi wa Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe biciye mu nzira ya demokarasi.

Nyina wa Mechiro Ndadaye, Therese Bandushubwenge, yitavye imana ku wa 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka.

Uwufise ububasha kw’isanamu Burundi Presidence Image caption Therese Bandushubwenge yashengeye afise imyaka 84

Mu muhango wo kumusezera ubwa nyuma ku bitataro vy'abasirikare i Bujumbura, umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza niho yari yari.

Umuhisi Bandushubwenge yagiye gushingurwa muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro aho yari asanzwe aba, leta ikaba ari yo yishinze ibijanye n'ishingurwa ryiwe vyose.

Urubanza rw'umuhungu wiwe

Umuvyeyi wa Melchior Ndadaye arinze yitaba Imana ataramenya abishe umuhungu wiwe n'ico bamuhoye.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Urubanza rw'abasirikare bagandaguye Prezida Melchior Ndadaye mu 1993 ntirurahera

Yari yatowe kuba umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatandandu mu 1993, ashikira amabanga mu kwezi kw'indwi, aca agandagurwa n'umugwi w'abasirikare itariki 21 ukwezi kw'icumi uwo mwaka nyene.

Melchior Ndadaye n'incungu ya demokrasi mu Burundi, kandi gushika ubu urubanza rujanye n'urwo rupfu ntirurahera.