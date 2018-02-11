Abantu 71 bapfuye mw'isanganya ry'indege mu Burusiya

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Ibimanyu vy'indege vyatowe mu murima wuzuye urubura mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Moscou

Isanganya ry'indege y'ingenzi yo mu gihugu c'Uburusiya ryahitanye abantu 71 barimwo n'abakozi bayo, inyuma yaho iburiwe irengero ikurikiranwa ku buryo bwa "radar" ivuye i Moscou ija Urals, nkuko ibigo vy'itangazamakuru bivuga.

Iyo ndege yo mw'ishirahamwe "Saratov Airlines" An-148 yari mu nzira igiye mu gisagara ca Orsk igihe iburiwe irengero.

Ikigo c'ubutabazi cabwiye itororokanirizo ry'amakuru Interfax news kw'iyo ndege yaguye hasi ko ata mahigwe yuko havamwo abarokoka.

Bivugwa ko yoba yaguye hafi ya Argunovo, ku birometero 80 mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Moscou.

Ku bw'ikindi kinyamakuru, iyo ndege ntiyasubiye kuboneka kuri radar inyuma y'iminota ibiri ivuye ku kibuga c'indege ca Domodedovo.

Image caption Ikarata y'Uburusiya

Mwomenya iki kw'ishirahamwe Saratov Airlines?

Ishirahamwe Saratov Airlines riri ahitwa Saratov, ku birometero 840 mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Moscou.

Mu 2015 ryarihanikijwe gukora ingendo mpuzamakungu, igihe abagenzura imikorere y'amashirahamwe y'indege basanze hari umuntu adakora kuri iyo ndege mu kibanza c'abadereva.

Iryo shirahamwe ryarungururishije urubanza mu nyuma rirasubira gukora ryabanje guhindura bimwe mu mikorere yaryo, risubira mu ngendo mpuzamakungu mu mwaka w'i 2016.

Ahanini ingendo zaryo ni izo mu bisagara vyo mu Burusiya ariko rirafise n'ingendo zishika muri Arménie na Georgia.