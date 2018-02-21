Umuvugabutumwa Billy Graham yitavye Imana
Umuvugabutumwa aturuka muri Amerika, Billy Graham yitavye Imana ageze ku myaka 99 kubera indwara, yagize ingendo mu mfuruka zose z'isi yigisha ijambo ry'Imana.
Billy Graham yahawe ubupasitori mw'ishengero ry'aba baptistes ku myaka 21 munyuma aca atangura kurongora ibikorane vyo kwigisha inkuru nziza kw'isi.
Mu 1954 yakoze igikorane rutura mu gihugu c'Ubwongereza, yigisha abantu bagera ku miliyoni zibiri ku kiringo kirenga amezi atatu.
Yarabaye umuhanuzi w'umwizigigwa w'abakuru b'ibihuggu benshi ba Amerika, ashigikira n'utwigoro twa Martin Luther King, yigishiriza hamwe n'uwo mugabo yagwanira agateka ka zina muntu i New York.
Mu 2002 yarasavye ikigongwe ku majambo yari yashikirije atyoza abayahudi mu myaka 30 yarirangiye.
Ugereranije n'abandi bavuga butumwa bo ku rwego rwo hejuru, ubuzima bwa Billy Graham ntibwigeze buvugwamwo ibiterasoni bishingiye ku gitsina canke ku biturire.
Yarababajwe cane n'urupfu rw'umutambukanyi wiwe, bari bamaranye imyaka 64 bubakanye, ariko akaba yizeye guhurira nawe mw'ijuru ata gukekereza, hamwe no guhura na Kristu yita umukiza kandi yakoreye.