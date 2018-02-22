Nigeria: Imvugo zitandukanye ku banyeshuli banyurujwe

Uwufise ububasha kw’isanamu YOBE STATE GOVERNMENT Image caption Abavyeyi ntibumvikana ku gitigiri c'abanyeshuli babuzwe irengero

Ikigo giharanira agateka ka zina muntu "Bring Back Our Girls" muri Nigeria casavye leta gutanga urutonde rw'abigeme babuzwe irengero hamwe n'abasigaye inyuma y'igitero ca Boko Haram ku munsi wa mbere.

Ntawuramenya neza ko abigeme 50 aribo banyurujwe mu gitero co mu ntara ya Yobe, canke ko boba barenga ijana.

Abavyeyi baguye mu gahundwe bongera barashavura igihe bulamatari yababwira ko ata mukobwa numwe yatowe.

Imbere yaho yari yavuze ko bamwe muri abo bakobwa barokowe n'abasirikare.

Prezida Muhammadu Buhari yarungitse intumwa za leta muri ako karere.

Ivyabaye bigereranywa n'igihe abakobwa 270 banyuruzwa ahitwa Chibok - abarenga 100 bakaba batarasubira kuboneka gushika ubu.