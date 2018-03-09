Merkel arasaba ko EU iheberwa amakori muri USA
Mu gihe vyitezwe ko ingingo ye Leta zunze Ubumweza Amerika yo kuduza amakori ku vyuma biturutse hanze, ishobora guteza amatati mu rudandazwa, umukuru w'Ubudagi Angela Merkel yavugiye Ubumwe bwa Bulaya.
Angela Merkel yavuze icobaye ciza kwobaye ko Ubumwe bwa Bulaya bukurwa mu bihugu vyinjiza ivyo bidandazwa muri Amerika birinze gutozwa amakori.
Ubumwe bwa Bulaya ntibwemeranya n'iciyumviro c'uko ibidandazwa vyabwo bishobora guteza ibibazo Leta zunze Ubumwe za Amerika.
Ubushinwa bwo bwavuze ko ayo makori ari nk'igitero ku rudandazwa mpuzamakungu.