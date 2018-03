Ibihugu 7 Amerika iranguriramwo ibikorwa vya gisirikare

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abasirikare ba Amerika muri Afuganistani

Ibitero vyateguwe mw'ibanga ariko birangira nabi.

Mu kwezi kw'icumi kurangiye, abasirikare bane ba Amerika barishwe mu mutego mu gihugu ca Niger, baherekeje inteko za Amerika mu bikogwa vya gisirikare hafi y'urubibe rwa Mali.

Iryo sanganya ryaratunguye benshi muri Amerika, bituma abantu batangura gukurikirana ico abasirikare babo bakora muri ako gace ka Afrika y'uburengero.

Ico gihugu ca mbere gikomeye kw'isi gifise abasirikare 200000 bakwiragijwe mu bihugu 180 n'uturere kw'isi.

Ariko hari ibihugu indwi gusa, aho inteko za Amerika usanga ziri mu bikorwa vya gisirikare zisabwamwo gukoresha inguvu, mu makuru leta ya Trump yarungikiye ino ndwi inama nshingamateka na nkenguzamateka. '

BBC irababwira ibihugu inteko za Amerika ziherutse gukoreramwo ibikorwa vya gisirikare, n'ingene vyagenze.

1.- Afuganistani

Amerika ifise abasirikare 13329 muri Afuganistani bagwanya abatalibani na al Qaeda, inyuma y'igitero co kuwa 11, Ukwezi kw'icenda mu 2001 i Washington n'i New York, iyo ikaba ariyo ngwano ya mbere imaze igihe kirekire Amerika igwanamwo.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ingwano yo muri Afuganistani yatanguye inyuma y'ibitero vyo ku wa 11/09/2001, ikaba ariyo ngwano ya mbere imaze igihe kirekire mu mateka ya Amerika

"Inteko za Amerika zagumye muri Afuganistani kugira ngo zifashe guhagarika imigumuko yokwaduka mu turere dutekanye, guhagarika ibitero vy'imigwi y'iterabwoba yorondera gutera ahari inyungu za Amerika, gufasha leta ya Afuganistani n'igisirikare cayo igihe gihangana n'abatalibani no gushigikira utwigoro twa politike twotuma igihugu kigarukamwo amahoro arama," niko ico cegeranyo kivuga.

2.- Iraki

Inteko za Amerika zigwana na leta y'iki Islamu (IS) muri Iraki, zigafasha gukomeza uturere tumaze kwambugwa abagwanyi ba IS.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Muri Iraki, abasirikare ba Amerika bafasha kugumya uturere twavuye mu minwe y'abagwanyi ba IS.

Ku bw'icegeranyo ca leta ya Trump, inteko za Amerika ziri muri Iraki ziguma zisuka ibibombe uduce tukirimwo abagwanyi ba IS, bagifise ububasha bwo kugaba ibitero ku banyagihugu no kudurumbanya umutekano mu karere.

3.- Syria

Mu 2017, inteko z'urunani rwa gisirikare rurongowe na Amerika zarashoboye "kubohoza imiliyoni 4.5 z'abanyagihugu bari bagizwe imbohe na IS," umugwi w'intagondwa ugenzura ibice 98% vy'ubutaka muri Iraki na Syria.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kugaba ibitero ku nyungu za IS biri mu bikorwa vya mbere vy'abasirikare ba Amerika muri Syria.

Muri ico gihugu ca nyuma, hari abasirikare 1500 ba Amerika bafasha abagwanyi b'umugwi "Syrian Democratic Forces" (SDF) bagwana ngo bagenzure ikiyaya ca hagati c'uruzi Euphrates.

"Ibikogwa vya gisirikare vya Amerika bigizwe no gutera ibibombe, guhanura mu vya gisirikare hamwe no gukurikirana ingwano yo hasi, co kimwe no gutanga ikarishabwenge n'ibigwanisho kuri iyo migwi," niko icegeranyo kivuga.

4. Yemeni

Inteko za Amerika zaragavye ibitero ku bagwanyi ba IS muri Yemeni, zongera zihangana na al Qaeda.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Inteko za Amerika zifasha bibayabaye urunani rwa gisirikare rurongowe na Arabie Séoudite.

Mu cegeranyo carungikiwe inama nshingamateka na nkenguzamateka, leta ya Trump ivuga ko itanga imfashanyo ibayabaye ku runani rurongowe na Arabie Séoudite rugwanya inyeshamba z'aba Houthi n'abagwanyi bayoboka Prezida wa kera Ali Abdullah Saleh.

Ukwo gufasha kugizwe no guhererekana amakuru ku vy'iperereza, gutanga ibigwanisho n'izindi mfashanyo ku bihugu bigize urunani.

Muri izo mfashanyo, abasirikare ba Amerika ntibaja mu ngwano.

5.- Somalia

Amerika ifise abasirikare 300 muri Somalia, bafise igikogwa co guhagarika ibikogwa vy'iterabwoba vya IS na Al Shabab, icuditse na al Qaeda.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Inteko za Amerika zarabonye amakuba muri Somalia mu 1993

Muri ico gihugu, Amerika yaragize amakuba mu 1993, igihe abasirikare b'ico gihugu bagiriye mu gitero co gufata umusirikare Mohammed Farah Aideed.

Ico gitero nticagenze nkuko vyibazwa, kimara umwanya muremure cane, kigwamwo abasirikare ba Amerika 18, abarenga 70 barakomereka, kajugujugu zibiri ziratibugwa.

Muri kino gihe, abasirikare ba Amerika barahanura, bagaherekeza inteko zo mu karere zirimwo iza Amisom iyo zigiye guhagarika ibitero vy'iterabwoba.

6.- Libya

Abasirikare ba Amerika bari mu gihugu ca Libiya bari ku rushi, ariko ntibisigura ko ari nako bakora ibiri ku rushi.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kuva ku mato atwara indege ari muri Méditerranée, Amerika yaragavye ibitero kuri Syria, Iraki na Libiya

Ku bw'ico cegeranyo, izo nteko za Amerika ziragaba ibitero vya bombe nko ku bagwanyi ba IS bari muri ico gihugu, no ku makambi bavuyemwo.

Vyinshi muri ivyo bitero bikogwa hakoreshejwe "drones" zigaba ibitero zivuye inyuma y'urubibe rw'ico gihugu.

7.- Niger

Amerika ifise abasirikare 500 muri Niger.

Nta muntu yarazi ko Amerika irangurira ibikogwa vya gisirikare muri Niger, ivyo vyagiye kumenyekana mu kwezi kwa 10 mu 2017, igihe abasirikare bane biciwe mu mutego w'abagwanyi bacuditse na IS.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abasirikare ba Niger bararonka imyimenyerezo bahabwa n'abasirikare ba Amerika.

Ku bw'ikinyamakuru New York Times, hagati y'i 2015 n'i 2017 abasirikare ba Amerika baragize uruhara incuro 10 mu makimbirane yo muri ako karere.

Icegeranyo ca leta ya Trump kivuga ko ibikorwa vy'igisirikare ca Amerika muri Niger ari gutanga ikarishabwenge, guhanura no gufasha inteko za Niger ariko ko zishobora kwivuna umwansi iyo zitewe.