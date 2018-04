Umwanditsi Judi Rever, avuga ko amaze imyaka 20 akora ipererza ku byaha bya FPR mu Rwanda

Umunyamakuru Judi Rever, wo muri Canada, yasohoye igitabo yise IN PRAISE OF BLOOD- THE CRIMES COMMITTED BY THE RWANDAN PATRIOTIC FRONT- Bivuga Gushimagiza AMARASO- IVYAHA VYAKOZWE NA FPR INKOTANYI. Judi Rever avuga ko igitabo ciwe gikubiyemo iperereza amaze imyaka 20 akora ku byaha byakozwe na FPR Inkotanyi.

Avuga ko FPR yatanguje jenoside yakorewe Abatutsi ikanakora jenoside y'abahutu.

Twashatse kumva ico leta y' Urwanda ivuga kuri iki gitabo ariko abategetsi bavuga ico gitabo batakizi ataco babivugako.