Trump aragabisha ko agiye gukororera "missiles" kuri Siriya

Uwufise ububasha kw’isanamu US POOL Image caption Trump asaba Uburusiya kwitegurira ibitero bigiye kugabwa kuri Siriya

Umukuru w'igihugu wa Amerika Donald Trump yavuze ko Uburusiya "bukwiye kwitegurira" "missiles zigiye gutegwa ku gihugu bacuditse ca Siriya, mu kwihora igitero c'ubumara cagabwe hafi ya Damas ku munsi wa Gatandatu.

"Itegure Burusiya, kuko zizoza, nzinza kandi nshasha!" niko Bwana Trump yavuze kuri Twitter.

Bamwe mu ndongozi z'Uburusiya, bagabishije ko biteguye kwishura kuri ivyo bitero vya Amerika.

Leta ya Prezida Bashar al-Assad irahakana ko yagavye ibitero vy'ubumara ku gisagara ca Douma, kiri mu minwe y'inyeshamba.

Muri tweet yarungitse, Bwana Trump yise umukuru w'igihugu ca Siriya "igikoko cicisha umwuka w'ubumara".

Uwufise ububasha kw’isanamu Trump Twitter Image caption Trump avuga ko Uburusiya bwiyemeje gukorora "missiles" zitewe kuri Siriya, abusaba kwitegura ngo zizorungikwa

Ibihugu vya Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa vyemeye gukorera hamwe, ngo bikaba vyiteguriye kugaba ibitero vyo kwihora.

Imigwi ya Siriya itavuga rumwe n'ubutegetsi, abatabazi hamwe n'abo mu gisata c'ubuvuzi, bavuga ko indege za gisirikare zarekuye ibibombe birimwo umwuka w'ubumara ku gisagara ca Douma.

Ishirahamwe ry'ubuvuzi rya Siriya rifashwe mu mugongo na Amerka, "Syrian-American Medical Society" (SAMS), rifasha ibitaro biri mu turere twafashwe n'inyeshamba hamwe n'abakozi bo mu mashirahamwe y'abatabazi, bavuga ko hari abantu barenga 500 bavuwe, vyibonekeza ko amagara yabo yahungabanijwe n'ubumara.

Ku munsi wa Gatatu, igisata ca Onu citaho amagara y'abantu "World Health Organization" casavye ko cokwishikira mu kibanza vyabereyemwo ngo cihinyurize ibivugwa n'imigwi bakorana irimwo Sams, ivuga ko abantu 70 bapfuye - barimwo 43 vyibonekeza ko amagara yabo yahungabanijwe n'ubumara bukomeye.

Umugwi w'ikigo kigwanya ikoresha ry'ibigwanisho vy'ubumara "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" (OPCW) ugiye kurungikwa muri Siriya "vuba" ngo utohoze ko hari ibigwanisho bibujijwe vyakoreshejwe mu bitero vya Douma.