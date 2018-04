Uburusiya bwagirizwa kuyovya abakora itohoza ku gitero c'ubumara

Image caption Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu yavuze ko icemezo ko hakozwe igitero c'ubumara cavuye mu bigo vy'itangazamakuru

Uburusiya bwahakanye ko buriko burazimanganya ibimenyesto vyemeza ko hagabwe igitero c'ubumara muri Siriya, catumye ibihugu vyo mu burengero bigaba ibitero ku munsi wa gatandatu.

Mu kiganiro Hardtalk ca BBC, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'amakungu, Sergei Lavrov yavuze ati: "Ndashobora kwemeza ko Uburusiya ataco bwayobagije muri ico kibanza."

Amakenga ajanye no kuyovya abakora itohoza yashikirijwe n'intumwa ya Amerika mu kigo kigwanya ikoresha ry'ibigwanisho vy'ubumara.

Abagenduzi bariko baragerageza gushika mu gace ka Douma, hafi y'umugwa mukuru Damas.

Intumwa y'Ubwongereza mu kigo kigwanya ikoresha ry'ibigwanisho vy'ubumara OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), yasavye ko abagenduzi bahabwa uburenganzira butagira inkomanzi bwo kuja i Douma, igisagara cari mu minwe y'inyeshamba igihe c'igitero co kw'itariki 7 Ukwezi kwa Kane, ubu gisigaye kigenzugwa n'ubutegetsi bwa Siriya be n'igisirikare c'Uburusiya.

Avugira mu nama ya OPCW i la Haye, Peter Wilson yavuze ko "bitwengeje" kwumva Uburusiya buvuga ko Ubwongereza bwarementanije igitero kitarico.

Ku bindi biriko biraba:

Amerika yiteze gutangaza ibihano bishasha mu vy'ubutunzi ku Burusiya.

Abashikiranganji b'imigenderanire i Buraya bahuriye i Luxembourg, bavuga ko bategeye kw'ibitero vyagabwe vyari bifise "intego imwe" yo kubuza ko hagira irindi koreshwa ry'ibigwanisho vy'ubumara riba rikozwe na leta ya Siriya.

Inama nshingamateka z'Ubwongereza n'Ubufaransa zitezwe kugira ico zivuze ku bitero biherutse.