Rwanda: Ukuri kwa Guillaumme Ancel kuri Turquoise

Igikorwa c'Ubufaransa co gutabara imbabare mu gihe c'ihonyabwoko mu Rwanda, ciswe 'Operation Turquoise', ntikivugwa kumwe.
Guillaume Ancel, umusirikare w'umufaransa yari afise ipete rya kapitene , yashize ahagaragara ukuri kwiwe, mu ruhara Ubufaransa bwagize mur'ayo makuba.
Mu gitabu ciwe, "Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français" (Impera y'ukunuma, intahe y'umusirikare mukuru w'Ubufaransa), Guillaume Ancel agira ati:
"Ndasaba mu bari barongoye Ubufaransa, nka Hubert Védrine, Alain Marie Juppé, Paul Quilès ngo basigure ivyabaye", abona biteye isoni: "Ikibabaje n'uko, kuruhande rumwe twakiza abantu, kurundi ruhande, ababahonya tukabaronsa ibirwanisho".