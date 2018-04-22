Umukinyi wa sinema Mini-Me actor Verne Troyer yapfuye afise imyaka 49.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Uwo mukinyi wa sinema yagaragaye mu mafilime menshi no mu biganiro ku mboneshakure

Verne Troyer, azwi cane mugukina Mini-Me mu rukurikirane rw'ifilime za Austin Powers, yapfuye afise imyaka 49.

Troyer yapima santimetero 81, yarakinye kandi Griphook muri filime ya mbere ya Harry Potter.

"Ndabamenyesheje n'umubabaro mwinshi ko Verne yapfuye," ni ko ku rubuga rwiwe rwa facebook hari handitse.

"Iyi myaka yose ayimaze agwana kandi yaratsinze... ariko ubu vyari bikomeye cane," ni ko bongeyeko.

Troyer yaragaragaye mu biganiro yinshi ku mboneshakure, harimwo Celebrity Big Brother yo u Bwongereza mu 2009.

Yaragaragaye kandi cane muri Celebrity Juice no muri filime ndende ya Keith Lemon: The Film

Rumwe mu ruhara yagize muri filime n'ugukina nk'umwana w'amezi icenda muri filime Baby's Day Out yo mu 1994.

Yaragaragaye kandi mu mafilime abiri ya Austin Powers nka Mini-Me no muri The clone and Sidekick ya Dr Evil yakinywe na Mike Myers.