Radovan Karadzic yatanguye kwumvirizwa mu rubanza yunguruje

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Rodovan Karadzic yakatiwe gupfungwa imyaka 40 kubera ubwicanyi bw'Abaislam bashika ibihumbi umunani

Uwahoze ari umukuru w'aba Serbe bo muri Bosniya, Rodovan Karadzic, yatanguye kuburana mu rubanza yunguruje ku gihano c'igipfungo c'imyaka 40 yahawe ahamwe n'icaha ca jenoside.

Yagiriwe kandi n'ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaha vyo guhohotera ikiremwa muntu mu gihe c'intambara yo muri Bosniya mu myaka ya 90.

Abamwunganira mu vy'amategeko bavuga ko urubanza rwiwe rwabayemwo kurenganywa kuko ibimenyetso vyamurenganura vyari vyaremewe mu zindi manza, vyanswe mu rubanza rwiwe.

Ariko abashinjacaha bavuga ko bwana Karadzic ngo ahubwo yari akwiye guhabwa igihano c'umunyororo wo guherayo.

Abacamanza kuri sentare y'ishirahamwe mpuzamakungu, ONU, iri i La Haye vyitezwe ko baca urubanza mu mpera z'uno mwaka.

Ivyaha bwana Karadzic aregwa birimwo ubwicanyi bw'abagabo n'abasore bashika ibihumbi umunani b'Abaislam i Srebrenica, hamwe n'igotwa rya Sarajevo ryamaze hafi imyaka ine.