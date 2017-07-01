Willy Caballero: Chelsea yaguze umunyezamu wahoze akinira Manchester City
Chelsea ifite igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza yaguze umunyezamu wahoze akinira Manchester City, Willy Caballero ku buntu.
Uyu munyezamu ukomoka muri Argentine yahawe uburenganzira na City bwo kwishakira indi kipe nyuma y'uko amasezerano ye arangiriye mu mpera z'ukwezi kwa Gatandatu.
Caballero w'imyaka 35 yaje gukina mu Bwongereza avuye muri Malaga yo muri Espanye mu 2014. Yakinnye imikino 26 mu marushanwa yose ikipe itozwa na Pep Guardiola yakinnye muri shampiyona y'umwaka ushize.
Caballero yagize ati:
"Nishimiye kujya mu ikipe ifite igikombe cy'Ubwongereza. Ntegereje guhura n'abandi basore kandi ngafasha ikipe kugera ku bindi byinshi."
Chelsea yagurishije umunyezamu wa kabiri Asmir Begovic w'imyaka 30 muri Bournemouth mu kwezi kwa Gatanu.
Ibigwi bya Caballero muri Man City
- Imikino yakinnye- 23
- Imikino yakinnye atangira mu kibuga-21
- Ibitego yakuyemo-52
- Ijanisha ry'imipira yakuyemo-70,27
- Imipira yahereje abakinnyi-509
- Kuboneza mu mapasi- 71,51
- Imikino atinjijwemo igitego- 7
- Ibitego yatsinzwe- 22
- Penaliti yatewe- 6
- Penaliti yakuyemo-1