Willy Caballero: Chelsea yaguze umunyezamu wahoze akinira Manchester City

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Willy Caballero yaguzwe na Manchester City muri 2014

Chelsea ifite igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza yaguze umunyezamu wahoze akinira Manchester City, Willy Caballero ku buntu.

Uyu munyezamu ukomoka muri Argentine yahawe uburenganzira na City bwo kwishakira indi kipe nyuma y'uko amasezerano ye arangiriye mu mpera z'ukwezi kwa Gatandatu.

Caballero w'imyaka 35 yaje gukina mu Bwongereza avuye muri Malaga yo muri Espanye mu 2014. Yakinnye imikino 26 mu marushanwa yose ikipe itozwa na Pep Guardiola yakinnye muri shampiyona y'umwaka ushize.

Caballero yagize ati:

"Nishimiye kujya mu ikipe ifite igikombe cy'Ubwongereza. Ntegereje guhura n'abandi basore kandi ngafasha ikipe kugera ku bindi byinshi."

Chelsea yagurishije umunyezamu wa kabiri Asmir Begovic w'imyaka 30 muri Bournemouth mu kwezi kwa Gatanu.

Ibigwi bya Caballero muri Man City

Imikino yakinnye- 23

Imikino yakinnye atangira mu kibuga-21

Ibitego yakuyemo-52

Ijanisha ry'imipira yakuyemo-70,27

Imipira yahereje abakinnyi-509

Kuboneza mu mapasi- 71,51

Imikino atinjijwemo igitego- 7

Ibitego yatsinzwe- 22

Penaliti yatewe- 6