Muguruza yatsinze Wimbledon

Image caption Muguruza yatsinze Venus William 7-5 na 6-0 mu mukino wabaye uyu munsi.

Garbine Muguruza niwe watsinze irushanwa rya tennis rya Wimbledon mu bagore.

Yatsinze Venus William 7-5 na 6-0 mu mukino wabaye uyu munsi.

Muguruza yarushije Williams mu gukina ashyizemo ingufu cyane maze aba umunyesipanyolekazi wa kabiri utsinze irushanwa rya Wimbledon.

Ku myaka 37, Williams yashakaga kuba umukinnyi wa mbere w'umugore ukuze kurusha abandi utsinze irushanwa rya Wimbledon.

Iyo abigeraho yari kuba aritsinze inshuro esheshatu zose.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Muguruza yarushije Williams mu gukina ashyizemo ingufu

Naho Muguruza - w'imyaka 23 y'amavuko - ni inshuro ya mbere atsinze irushanwa rya Wimbledon nyuma yo gutsindwa na Serena Williams muri 2015.

Venus Williams yarigaragaje cyane muri tennis mu gihe kingana hafi n'imyaka icumi aho yegukanye ibikombe bikomeye bitanu kandi arangiza ku mwaka wa kabiri inshuro eshatu zose.

Ariko rero mu nyuma yabaye nkurebera tennis ku ruhande abaganga bamaze kumubwira ko arwaye indwara ya Sjogren itera umunaniro n'ububabare mu ngingo.