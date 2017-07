Kenedy: Umukinnyi w'Umunya Brazil yirukanwe mu myitozo ibanziriza shampiyona kubera urubuga nkoranyambaga

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kenedy yakinnye imikino itatu gusa mu mwaka ushize - ibiri muri Chelsea n'undi umwe muri Watford

Chelsea yirukanye umukinnyi wayo Kenedy mu rugendo rw'imyitozo ibanziriza itangira rya shampiyona kubera amagambo ye ku rubuga nkoranyambaga mbere y'umukino mu Bushinwa.

Ikipe yari yasabye imbabazi yivuye inyuma nyum ay'uko abafana bashinje uyu mukinnyi wo muri Brazil ivanguraruhu.

Ibyo aregwa yabinyujije ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Instagram mbere y'umukino Chelsea yatsinzemo Arsenal 3-0, icyo gihe abafana baramumwaje cyane.

Kenedy nyuma yaje kwisegura ariko ubu ntazongera kugira uruhare mu mukino uwo ari wo wose mbere ya shampiyona ndetse ubu yagarutse mu Bwongereza.

Anyuze ku rubuga rwa Instagram, yashyizeho amashusho arimo ibitutsi yerekeye Ubushinwa ndetse n'andi yerekana umuntu ushinzwe umutekano asinziriye, aherekejwe n'amagambo "Wake up, China. You idiot." (Byuka Bushinwa. Wa kigoryi we.")

Nyuma y'uko ibyo biba kenedy yaje kunyura kuri Instagra, asaba imbabazi "niba hari uwakomerekejwe n'imvugo." Yongeyeho ko "atari ivangura, ahubwo ko ari imvugo gusa".

Mbere y'uko uyu mukinnyi yirukanwa mu rugendo, Chelsea yasohoye itangazo rivuga ko Kenedy waguzwe avuye mu ikipe ya Fluminense muri 2015, "yakosowe bikomeye kandi yamagaywe."

Yongeyeho ko:

"Ibikorwa bya Kenedy ni ikosa aziramo bikomeye. Imyitwarire ye ntihagarariye ikipe yose kandi ntaho ihuriye n'umurongo wacu ku byo twiteze ku bakinnyi bato".

Chelsea yageze muri Singapore ku Cyumweru aho yakinniye na Bayern Munich umukino wa gicuti kuri uyu wa Kabiri. Bayern itsinda Chelsea 3-2.