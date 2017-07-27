Angel Maria Villar yeguye nka Perezida wungirije wa Fifa na Uefa

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Angel Maria Villar yari yanenzwe na Fifa kubera kudakurikiza ibyo iperereza ryamusabaga

Angel Maria Villar, wari umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espanye, yeguye ku mwanya wa Perezida wungiriye w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, Fifa.

Yeguye no ku mwanya wa Perezida wungirije w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, Uefa.

We n'umuhungu we Gorka batawe muri yombi mu ntangiriro y'uku kwezi mu rwego rw'iperereza kuri ruswa.

Villar uhakana ibyo aregwa, yahagaritswe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Espanye mu gihe cy'umwaka.

Kuri uyu wa kane, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, Uefa, ryagize riti:

"Villar ntazongera ukundi guhagararira ishyirahamwe ryacu".

Uefa yongeyeho ko "kubera ibikorwa by'ubutabera bikomeje muri Espanye, nta kindi dufite cyo gutangaza kuri iyi ngingo".

Uefa yavuze ko Perezida wayo Aleksander Ceferin, yemeye ubwegure bwa Villar ndetse amushimira imirimo yakoze mu mupira w'amaguru w'Uburayi mu gihe kibarirwa mu myaka.

Villar yabaye umukinnyi ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Athletic Bilbao no mu ikipe y'igihugu ya Espanye. Yayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espanye mu gihe cy'imyaka 29.

Juan Luis Larrea ni we wabaye agizwe Perezida w'inzibacyuho w'iri shyirahamwe.