FA irondera kwakira ihiganwa rya Buraya ry'abakobwa mu 2021

Image caption Abashigikira Ubwongereza mu rukino rw'igikombe ca Buraya rwariko rubera muri Hollande mu 2017

Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Bwongereza "Football Association" (FA) ryamenyesheje ko ririko rirarondera kwakira ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya ryo mu 2021 mu gisata c'abakobwa.

Ivyo bikorwa vyo gusaba kwakira iryo higanwa bizotangura mu kwezi kw'icenda, ingingo ya nyuma ifatwe mu 2018.

Ubwongereza bwakuwe mw'ihiganwa ry'uno mwaka na Hollande, bugeze mu gice c'ica kabiri (demi-finale).

Iryo higanwa ryaguwe rijamwo muri kino gihe imigwi 16, rigakurikiranwa ku mbonerakure n'abantu bashika ku miliyoni zine mu Bwongereza.

Ubwongereza bwaheruka kwakira izo nkino mu 2005.

FA chief executive Martin Glenn said the bid reflected English football's commitment to supporting the women's game.