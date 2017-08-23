Umunyamaroc Abdelhamid Sabiri yerecyeje muri Huddersfield Town

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abdelhamid Sabiri yatangiye gukina umupira mu ikipe ya Darmstadt mu Budage

Ikipe ya Huddersfield Town yo muri shampiyona ya Premier League mu Bwongereza yaguze rutahizamu Abdelhamid Sabiri wakiniraga ikipe ya Nuremberg yo mu gihugu cy'Ubudage.

Yasinye kontaro yo kuyikinira mu gihe cy'imyaka itatu. Amafaranga yaguzwe ntaramenyekana.

Umwaka ushize, Sabiri w'imyaka 20 y'amavuko yatsinze ibitego 5 mu mikino 9 yakinnye mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona ya Bundesliga yo mu Budage.

Umutoza David Wagner w'ikipe ya Huddersfield Town yagize ati:

"Nganira na we, nashimishijwe n'ukuntu afite amashyushyu yo kuba mu ikipe yacu ndetse akigaragaza muri Premier League".

Yongeyeho ati: "Aracyiga umupira kandi afite ahantu hagari wo kuwigira".