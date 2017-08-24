Ibrahimovic yongerewe amasezerano muri Manchester United

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Ibrahimovic yageze muri Manchester United mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2016 avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain

Manchester United yongereye amasezerano rutahizamu w'Umunyasuwede Zlatan Ibrahimovic. Yahawe kontaro yo kuyikinira mu gihe cy'umwaka umwe.

Ibrahimovic w'imyaka 35 y'amavuko, yatsinze ibitego 28 mu mikino 46 yakiniye Manchester United mu mwaka ushize w'imikino.

Mu kwezi kwa gatandatu, Manchester United yari yashyize Ibrahimovic ku isoko nyuma yaho arangije umwaka ushize w'imikino imburagihe kubera kuvunika ivi.

Ariko byitezwe ko azongera akaba ameze neza byo gukina mu kwezi kwa cumi na kabiri.

Umutoza Jose Mourinho wa Manchester United yagize ati: "Nyuma y'uruhare yagize mu mwaka ushize w'imikino, akwiye icyizere cyacu. Tuzaba tumwihanganiye kugeza akize akongera gukina".

Ibrahimovic yageze muri Manchester United mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2016, avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain.

Kuva yavunika ivi, ari mu kiruhuko agarura intege ku kibuga cy'imyitozo cya Manchester United.

Ibrahimovic yagize ati: "Maze igihe nitoza cyane kandi nzabikomeza kugira ngo nzabe meze neza bishoboka igihe nzaba nongeye gukina".

Ibrahimovic yasezeye ku gukina mu ikipe y'igihugu ya Suwede mu mwaka 2016 ubwo Suwede yasezererwaga mu gikombe cy'Uburayi.

Yatsinze ibitego 62 mu mikino 116 yakiniye igihugu cye cya Suwede.