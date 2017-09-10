Sloane Stephens yatsinze US Open
Umunyamerikakazi Sloane Stephens yatunguranye yegukana igikombe cya US Open mu irushanwa rya tennis.
Yatsinze undi munyamerikakazi, Madison Keys, mu irushanwa rya US open rya Flushing Meadows.
Stephens, uri ku mwanya wa 83 ku rutonde rw'abakinnyi bakomeye ba tennis mu bagore, yatsinze Keys uri ku mwanya wa 15 - amaseti 6-3 6-0 mu mukino wa nyuma.
Uyu munyamerikakazi w'imyaka 24 mu byumweru bitandatu bishize yari ku mwanya wa 957.
Yari amaze amezi 11 adakina kubera igikomere ku kirenge yavanye mu irushanwa rya Wimbledon.
Abaye umugore wa gatanu wegukanye irushanwa rya tennis mu rwego rwa Open atarigeze agera mu bakinnyi 16 ba mbere ku rutonde rw'abakinnyi bakomeye.