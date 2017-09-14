Ibitero by'intagondwa byahitanye 50 muri Irak

Uwufise ububasha kw’isanamu NASIRIYAH.ORG Image caption Umutwe wiyita leta ya Kiyisilamu wigambye ibyo bitero.

Abategetsi muri Irak baravuga ko ibitero bibiri byagabwe kuri resitora na bariyeri ya polisi mu majyepfo y'igihugu byishe abantu bagera kuri 50 abandi 80 barakomereka.

Umwe mu bagabye igitero yagiturikirije mu nzu y'uburiro hafi y'agace ka Nasiriyah, umurwa mukuru w'intara ya Dhiqar.

Abandi barashe amasasu menshi ku bantu bari muri resitora.

Nyuma gato ikindi gitero kibasiye bariyeri hafi aho.

Polisi iravuga ko umubare w'abapfuye uri bwiyongere.

Umutwe wiyita leta ya Kiyisilamu wigambye ibyo bitero.