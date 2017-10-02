Abakinyi b'umupira w'amaguru muri Amerika basubiye kwiyamiriza Trump
Abakinyi b'umupira w'amaguru muri Amerika babandanya kwiyamiriza prezida Trump mu kwanka kuririmba indirimbo ihayagiza ico gihugu u nkino zabaye kuw'Imana.
Bagaragaye bashize gusa amaboko ku gikiriza canke ku bitugu vya bagenzi babo mu gihe hariko hararirimbwa indirimbo y'igihugu.
Abandi bari bapfukamye.
Cam Newton umukinyi rurangiranwa wa Caolina Panthers wewe yashize ukuboko hejuru igihe urwo ruririmbo ruhayagiza Amerika rwariko ruraririmbwa.
Ariko ivyabaye muri iyi ndwi ntivyari bikaze cane nko mu ndwi iheze.
Mu rukino rwahuje Dallas Cowboys na Los Angeles Rams rwarabaye mu bakinyi ata n'umwe agumutse.
Trump yanditse kuri Twitter asaba abarongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Amerika gufatira ingingo abo bose bagumutse.
Iryo gumuka ryatanguye mu mwaka uheze inyuma y'aho umukinyi Colin Kaepernick wa San Francisco asiguriye ingene abirabure bo muri Amerika bamerewe nabi kubira ukuraswa kenshi n'abapolisi.