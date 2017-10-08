Nigeria yabonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Alex Iwobi - ukina muri Arsenal - niwe watsinze igitego cya Nigeria

Alex Iwobi - ukina muri Arsenal - niwe watsinze igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uwo mukino wabaye kuwa gatandatu.

Nigeria rero ibaye igihugu cya mbere muri Afurika kibonye itike yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi izabera mu Burusiya umwaka utaha.

Iyi ntsinzi yashyize Nigeria ku isonga ry'itsinda rya B n'amanota ntashyikirwa 13.

Uko byifashe muri iryo tsinda rya B:

1. Nigeria ifite amanota 13 ku mikino 5

2. Zambia ifite amanota 7 ku mikino 5

3. Cameroon ifite amanota 6 ku mikino 5

4. Algeria ifite inota 1 ku mikino 5

Mu wundi mukino muri iryo tsinda Cameroon yatsinze Algeria 2-0.

Ni ibitego byatsinzwe na Clinton Njie na Franck Tchidjui Pangop.

Amakipe ya Cameroon na Algeria - yageze mu gice kwa kabiri cy'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi giherutse kubera muri Bresil - yo yarangije gusezerwa kubera umusaruro utashimishije.