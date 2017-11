Abahatanira igihembo cy'umukinnyi mwiza wa Afurika 2017 bamenyekanye

Uwufise ububasha kw’isanamu PIUS UTOMI EKPEI Image caption Riyad Mahrez - umukinnyi mwiza wa Afurika 2016 - ntari ku rutonde rw'uyu mwaka.

Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika - CAF - yatangaje urutonde rw'abakinnyi 30 ishaka ko hazavamo uzegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umunyafurika n'umukinnyi mwiza w'umunyafurika ukinira ku mugabane wa Afurika.

Umunya Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, wegukanye icyo gihembo muri 2015 ari kumwe kuri urwo rutonde n'abandi bakinnyi bakomeye bakina ku mugabane w'Uburayi nka Sadio Mane wo muri Senegal waje ku mwanya wa gatatu muri 2016.

Riyad Mahrez wo muri Algeria wegukanye icyo gihembo muri 2016 ari mu bakinnyi bakomeye batari kuri urwo rutonde.

Asa nkaho yananiwe kwerekana muri uyu mwaka ubuhanga yerekanye muri Leicester igihe yegukanaga igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza cy'umwaka ushize.

Abakinnyi bazegukana ibyo bihembo bazamenyekana ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere muri 2018 mu murwa mukuru wa Ghana, Accra.

Dore uko intonde z'abahatanira ibyo bihembo zihagaze:

Umukinnyi mwiza wa Afurika 2017:

Vincent Aboubakar (Cameroon & Porto), Karim El Ahmadi (Morocco & Feyenoord), Christian Atsu (Ghana & Newcastle), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Borussia Dortmund), Eric Bailly (Cote d'Ivoire & Manchester United), Cedric Bakambu (DR Congo & Villareal), Keita Balde (Senegal & Monaco), Christian Bassogog (Cameroon & Henan Jianye), Yves Bissouma (Mali & Lille), Khalid Boutaib (Morocco & Yeni Malatyaspor), Yacine Brahimi (Algeria & Porto), Essam El Hadary (Egypt & Al Taawoun), Junior Kabananga (DR Congo & Astana), Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco), Naby Keita (Guinea & RB Leipzig), Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly), Sadio Mane (Senegal & Liverpool), Moussa Marega (Mali & Porto), Victor Moses (Nigeria & Chelsea), Youssef Msakni (Tunisia & Al Duhail), Michael Olunga (Kenya & Girona), Fabrice Ondoa (Cameroon & Sevilla), Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns), Thomas Partey (Ghana & Atletico Madrid), Mohamed Salah (Egypt & Liverpool), Mbwana Samata (Tanzania & Genk), Jean Michel Seri (Cote d'Ivoire & Nice), Percy Tau (South Africa & Mamelodi Sundowns), Bertrand Traore (Burkina Faso & Lyon), William Troost-Ekong (Nigeria & Bursaspor)

Umukinnyi mwiza wa Afurika 2917 - ukinira muri Afrika:

Nasr Eldin Ahmed (Sudan & Hilal Obeid), Junior Ajayi (Nigeria & Al Ahly), Karim Aouadhi (Tunisia & CS Sfaxien), Aristide Bance (Burkina Faso & Al Masry), Alkhaly Bangoura (Guinea & Etoile du Sahel), Achraf Bencharki (Morocco & Wydad Athletic Club), Jeremy Brockie (New Zealand & Supersport), Fawzi Chaouchi (Algeria & MC Alger), Oussama Darfalou (Algeria & USM Alger), Muaid Ellafi (Libya & Ahly Tripoli), Tady Etekiama (DR Congo & AS Vita), Ahmed Fathi (Egypt & Al Ahly), Dean Furman (South Africa & Supersport United), Sylvain Gbohouo (Cote d'Ivoire & TP Mazembe), Tarek Hamed (Egypt & Zamalek), Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco), Saber Khalifa (Tunisia & Club Africain), Taha Yassine Khenissi (Tunisia & Esperance), Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly), Ayman Majid (Morocco & FUS Rabat), Ben Malango (DR Congo & TP Mazembe), Aymen Mathlouthi (Tunisia & Etoile du Sahel), Mohamed Meftah (Algeria & USM Alger), Sabelo Ndzinisa (Swaziland & Mbabane Swallows), Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns), Mohamed Ounnajem (Morocco & Wydad Athletic Club), Elsamani Saadeldin (Sudan & Al Merreikh), Saladin Said (Ethiopia & Saint George), Geoffrey Serunkuma (Uganda & KCCA), Percy Tau (South Africa & Mamelodi Sundowns).