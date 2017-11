Ihiganwa rya BBC 2017 ry'umukinyi w'umupira w'amaguru yarushije abandi

Image caption Ihiganwa rya BBC

Urutonde rugufi rw'abazotorwamwo umukinyi wa mbere w'Umunyafrika w'uyu mwaka mw'ihiganwa rya BBC ryo mu 2017, ruratangazwa ikibiriraho (live) mu kiganiro cahariwe ico gikorwa kuri BBC World Service, BBC Worlds News, ku rubuga rwa internet no ku mbuga mpuzaruhame.

Ico kiganiro kizoba kuva isaha 18:05 GMT gushika 19:00 GMT kuwa 11/11/2017.

Urubuga rwa internet muzocako mu gutora ruzokwugururwa kuva 18:50 GMT.

Ibijanye no gutora n'ibisabwa n'ibi bikurikira.

Guhitamwo abaja ku rutonde rugufi

Kugena abazoja ku rutonde rw'abantu batanu bikorwa n'abahinga mu mupira w'amaguru bo ku mugabane wa Afrika no hanze yaho, aho basabwe gutanga amazina y'abantu batanu bibaza ko bakwiye guhiganwa, bakabatondeka kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu.

Basabwe gukwirikiza ibi bikurikira:

Ubuhinga mu nkino (Ubumenyi bw'umukinyi ku giti ciwe, ubuhinga bwiwe, uko akorana n'abandi mu mugwi, uruhara rwiwe mu manota, ibikombe, gukurikiza amategeko, uko yashishikaye gukora mu mwaka wose wa 2017, n'urugero yagezeko mu guter'imbere)

Uruhara mu karere (Intererano y'umukinyi mu mupira w'amaguru n'inkino mu karere no hanze y'ikibuga)

Akamaro muri rusangi (Akamaro k'umukinyi mu nkino ku rwego mpuzamakungu n' uko yateye imbere)

Basabwe kandi kwihweza ivyo abo bakinyi bakoze bafatiye ku kirangaminsi c'uyu mwaka gusa (kuva kuwa 01/01/2017 gushika ubu).

Urutonde rw'abatoranijwe ruzotangazwa mu kiganiro ca BBC cihariye co kuwa 11/11/2017 kuva isaha 18:00 kugeza 19:00 GMT kuri BBC World Service no kuri BBC World TV. Ico kiganiro kizokwerekanwa kandi ku rubuga rwa internet BBC yahariye umupira w'amaguru wo muri Afrika, BBC Sport African Football.

Mu gihe hogira abanganya amajwi mu batoranywa kuja ku rutonde, abajejwe gutegura iri higanwa bashobora kwagura urwo rutonde hagafatwa batandatu.

Hasabwa iki ku mukinyi ashobora gutorwa

Umukinyi ashobora gutorwa mu bahabwa agashimwe, mu gihe afise umugwi nserukiragihugu aserukira.

Gutora ku mugaragaro

Urutonde rugufi rumaze kuboneka, uwuzoronka agashimwe n'uwuzoba yatoranijwe n'abatoye kuri internet.

Iki gikorwa co gutora kizokwugurura nk'igihe c'isaha 18:50 GMT, kuwa 11/11/2017, cugare isaha 18:00GMT kuwa 27/11/2017.

Ivyavuye mu matora bizotangazwa isaha 17:35 GMT kuwa 11/12/2017, kuri Focus on Africa TV no kuri radiyo. Bizoba biri no ku rubuga rwa internet rwa BBC rwandika ku nkino za Afrika, kimwe n'ivyo mukeneye kumenya mu mabwirizwa ngenderwako.

Mu gihe hagize abanganya, ako gashimwe kazoca kagaburwa.

Mu gutora- ku rubuga rwa internet

Uja ku rubuga rwa internet BBC Sport African Football ugakwirikira uko rukuyobora. Amatora kuri internet yemera gutora rimwe kuri buri mashini.

Gutora muri benshi - Ibisabwa