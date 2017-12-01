David Silva yashize umukono ku masezerano mashasha na Manchester City

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Umukinyi wo hagati wa Manchester City David Silva yashize umukono ku masezerano mashasha y'umwaka urenga n'uwo mugwi gushika mu 2020.

Uwo mukinyi wo hagati wa Espagne w'imyaka 31 yashitse muri Manchester City avuye mri Valence ku miliyoni 24 z'ama Euro mu 2010.

Uwo mukinyi amaze gutsindira ihiganwa ryo mu Bwongereza incuro zibiri, igikombe ca FA hamwe n'ibikombe bibiri ari muri City.

Uwo mugwi umenyerezwa na Pep Guardiola uri mu kibanza ca mbere mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza inyuma yo gutsinda inkino 12, intsinzi yabo ya nyuma ikaba ari iyo yaronse ku musi wa gatatu mu rukino rwabahuza na Southampton.

Silva amaze gufasha gutsinda ibitego umunani, ibintu ata mukinyi n'umwe arashikako, yavuze ko ashaka kuronka iyindi ntsinzi muri Etihad.

"Ndishimira ivyo nashitseko muri City mu myaka indwi n'igice ndahamaze hamwe n'umumenyereza Pep. Nibaza ko turi mu kibanza ciza co gutwara ibikombe muri uyu mwaka no mu misi iri imbere," ni ko Silva yavuze.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umukinyi wo hagati wa Manchester City David Silva

"Ubuhinga dukoresha mu gukina umupira ni bwiza kandi ndanezerewe kuba ndi muri bo, niteze gutsindira ibikombe vyinshimu myaka iri imbere".

Bitegekanijwe ko Manchester City itana mu mitwe na West Ham United kw'isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.