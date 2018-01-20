Uno munsi vyagenze gute muri Premier League?
Urukino rwahuje Chelsea na Brighton rwatumye Chelsea iduga amanota, ubu ikaba isigaye ifise amanota atatu inyuma ya Manchester United.
N'urukino rwahuza Arsenal na Crystal Palace, Arsenal yatahukanye ya bine kuri kimwe ca Crystal Palace.
Hageze ku munota wa 22 Arsenal ifise ibitego bine ku busa.
Leiceter nayo yatsinze Watford bibiri ku busa.
Watford bwabaye ubwa mbere itsinda mu nkino zigera 10 za Premier League.
Leister niyo yatanguye kwinjiza igitego inyuma y'akaruhuko.
West Ham na Bournemouth zanganije kimwe ku kindi.
Muri kino gihe rurambikanye hagati ya Manchester City na New Castle, aho Manchester City imaze kuronka igitego.