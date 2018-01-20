Uno munsi vyagenze gute muri Premier League?

  • 20 Ukwa mbere 2018
Willian Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Willian yatsinze igitego

Urukino rwahuje Chelsea na Brighton rwatumye Chelsea iduga amanota, ubu ikaba isigaye ifise amanota atatu inyuma ya Manchester United.

N'urukino rwahuza Arsenal na Crystal Palace, Arsenal yatahukanye ya bine kuri kimwe ca Crystal Palace.

Hageze ku munota wa 22 Arsenal ifise ibitego bine ku busa.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA
Image caption Mesut Ozil

Leiceter nayo yatsinze Watford bibiri ku busa.

Watford bwabaye ubwa mbere itsinda mu nkino zigera 10 za Premier League.

Leister niyo yatanguye kwinjiza igitego inyuma y'akaruhuko.

West Ham na Bournemouth zanganije kimwe ku kindi.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption New Castle yahuye na Manchester City

Muri kino gihe rurambikanye hagati ya Manchester City na New Castle, aho Manchester City imaze kuronka igitego.