Arsenal ishaka kugura Aubameyang £ miriyoni 50
Amakuru aturuka mu mugwi wo mu Budagi Borussia Dortmund, yemeza ko rutahizamu wayo Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal igiye kumuhonga miriyoni mirongo itanu z'ama pounds.
Hamwe iyi migwi yokwumvikana, Pierre-Emerick Aubameyang azoba abaye umukinyi wa mbere azinvye kuri Arsenal, aho yari imaze kugera kuri miriyoni 46,5 igura Alexandre Lacazette.
Uyu mukinyi yar'amaze kuronka ibitego 13 mu nkino 15 yagiyemwo muri rino sekeza.
Aubameyang ashobora kwimuka uyu mugwi yahoramwo Borussia Dortmund wamaze kwakira Henrikh Mkhitaryan biteze kuvana muri Manchester United mu mwumvikano wo kumuguza na Alexis Sanchez.