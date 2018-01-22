Sanchez yitezwe muri Man Utd, Mkhitaryan yemera kuja muri Arsenal

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Mkhitaryan yari yaje muri Manchester United avuye muri Borussia Dortmund mu myaka ibiri iheze

Umukinyi wo hagati wa Manchester United Henrikh Mkhitaryan yemeye kuja mu mugwi wa Arsenal, mu gihe Alexis Sanchez yitezwe kwimukira muri uwo mugwi.

Umwanya amasezerano yiwe azomara hamwe n'umushahara wiwe muri Arsenal ntibiramenyekana.

Arsene Wenger yari yavuze ko Sanchez azoja muri United mu gihe Mkhitaryan yokwemera kuza muri Arsenal.

Sanchez ntiyari mu bakinyi ba Arsenal batsinze umugwi wa Crystal Palace 4-1 ku wa gatandatu kubera yari yagiye i Manchester.

"Ntushobora gufata urugendo rwo kuja mu buraruko hanyuma ngo wongere unakine," ni ko Wenger yavuze.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Alexis Sanchez

Umugwi wa United ni wo wari watwaye umukinyi Mkhitaryan wo muri Borussia Dortmund bagwanira na Arsenal mu kwezi kw'indwi mu 2016 ku miliyoni 26.3 z'amapawundi.

Sanchez amaze gutsinda ibitego 80 mu nkino 166 zose yakiniye Arsenal kuva ahashitse avuye muri Barcelone mu kwezi kw'indwi mu 2014 ku miliyoni 35 z'amapawundi.

Uwo munya Chili amasezerano afitaniye na Arsenal yoheze mu ci, vyari vyitezwe ko yimukira mu mugwi wa Manchester City mu mwaka uheze.

Mu ndwi iheze ni ho vyamenyekanye ko City yafashe ingingo yo kumureka.