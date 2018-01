Arsenal yatsinzwe na Swansea City mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters

Swansea City bavuye mu kibanza co kumanuka mu cicaro ca kabiri mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza ubwa mbere kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe inyuma yo gutsinda Arsenal.

Ikosa riteye isoni ry'umunyegoli Petr Cech ryahaye akaryo Jordan Ayew kwinjiza no kurusha ibitego umugwi wa Arsenal mu gice ca kabiri imbere y'uko Sam Clucas atsinda igitego ciwe kigira kabiri mw'ijoro ryo ku musi wa kabiri aho urukino rwagiye kurangira kuri 3-1.

Msut ni we yari yahaye umupira mwiza Nacho Monreal yatsinze igitego ca mbere co muri urwo rukino ku munota wa 33 imbere y'uko Clucas yinjiza igitego co kunganya ca Swansea ku kibuga ca Liberty inyuma y'umunota umwe gusa.

Abakinyi bamenyerezwa na Arsene Wenger bamaze gutsinda urukino rumwe gusa mu nkino 13 bamaze gukina batari ku kibuga cabo mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza.

"Mbona ko mu kwikingira uyu muyi twagize amakosa akomeye cane. Vyoba vyiza hatagize ico mvuga ku gitego ca kabiri n'ica gatatu." ni ko Wenger yavuze inyuma y'urukino.

"Swansea barikanuye cane, bari bafise ishaka ryo gushaka gutsinda. Ndababaye kandi ndemeza ko tutakinye neza, ndemeza ko tutavyitwayemwo neza.

Swansea yifashe neza ubu kuva umumenyereza Carlos Carvalhal ashikiriye amabanga yiwe, aho bamaze gutsindwa urukino rumwe mu nkino umunani bamaze gukina.

Intsinzi yabo kuri Arsenal ni iya kabiri ku mugwi iri muri itandatu ya mbere ku rutonde rw'iyiri mw'ihiganwa ryo mu Bwongereza.

Umugwi wa Liverpool wari umaze imisi utsinda ibitego vyinshi muri uyu mwaka wahagaritswe na wo nyene na Swansea City ku kibuga cabo ca Liberty.

Giroudyasezeye?

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Biranuganugwa ko Olivier Giroud agiye kuva mu mugwi wa Arsenal

Mu gihe uwo mugwi wa Arsenal wariko urameregwa nabi ku kibuga ca Liberty, hari amakenga menshi ku gikorwa ca Wenger kw'isoko ry'abakinyi muri uku kwezi.

Arsenal iracizeye ko bazoshobora kugura Pierre-Emerick Aubameyang imbere y'uko igihe co kwugura abakinyi kirangira uyu musi mw'ijoro, ariko ivyo biza kuvana n'uko umufaransa Olivier Giroud yemera kuva muri uwo mugwi.

Giroud yari ku rutonde rw'abakinyi ba Arsenal bahura na Swansea ariko barasubiriwe co kimwe na Henrikh Mkhitaryan.

Abarorerezi bagumye baririmba izina ryiwe mu gihe cose urukino rwamaze, bigaragara ko bamwe mu barorerezi bazomukumbura niyaramuka agiye.