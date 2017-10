Bunkasa kasuwanci tsakanin kasashen Afrika shi ya fi cancanta — Dangote

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Aliko Dangote ya ce yakamata kamfanonin kasashen Afrika su rinka bunkasa kasuwanci a tsakaninsu

Manyan shugabannin kamfanoni da 'yan kasuwa a Africa, sun gudanar da babban taro tare da wasu tsofaffin shugabannin kasashen nahiyar a birnin Legas, cibiyar kasuwancin Najeriya.

Taron ya zo da zimmar kafa kungiya mai karfi wacce za ta bunkasa harkokin kasuwanci a Afrika, a maimakon dogaro da kasashen ketare.

'Yan kasuwar sun ce ana shigo da akasarin kayayyaki ne daga kasashen turai da China, abinda ke kawo tarnaki ga bunkasar kasuwanci a nahiyar Afrika.

Attajirin da yafi kowanne bakin fata arziki a duniya, Aliko Dangote, shi ne ya jagoranci taron , inda ya ce yakamata manyan kamfanoni Afrika su hada kai da gwamnatocinsu ta yadda za a samar da ayyukan yi da kuma karfafa kasuwanci a tsakanin kasashen Afrika, maimakon kasuwanci da kasashen turai.

Aliko Dangote, ya ce kasuwancin da ake yi a tsakanin kamfanonin Afrika bai wuce kaso 18 cikin 100 ba, dan haka akwai bukatar karfafa kasuwanci a tsakanin manyan kamfanonin Afrikan.

To sai dai ya ce idan har ana so a cimma wannan bukata, to dole ne kamfanonin su rinka yin kaya masu inganci.