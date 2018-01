Liberia: Yau ake rantsar da George Weah

Hakkin mallakar hoto AFP

A yau ne dai ake rantsar da George Weah a matsayin sabon shugaban kasar Laiberiya, kuma zai gaji mata ta farko da ta fara zama zababbiyar shugabar kasa a Afrika.

Sabon shugaban zai fuskanci kalubale a kasar dake fama da matsalolin tattalin arziki.

Yakin basasan shekara 14 da annobar cutar Ebola sun daidaita kasar.

Shahararren dan wasan zai gaji Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama zababbiyar shugabar kasa a nahiyar Afirka.

Iyayen George Weah talakawa ne.

Amma kwarewarsa a fagen tamaula ne ta kwace shi da iyalansa daga talauci.

Dan wasan ya fara buga wa wata kungiya a Kamaru ne lokacin da Arsene Wenger ya gano shi, kuma ya kai shi kungiyar Monaco - a lokacin yana dan shekara 21 da haihuwa.

Daga nan sai ya koma Paris St Germain, da AC Milan da Chelsea da kuma Manchester City - inda ya lashe jerin lambobin yabo. Amma a daidai wannan lokacin yaki ya daidaita kasarsa Laiberiya - yakin da aka kwashe shekara 14 ana yi.

Sabon shugaban ya bayyan karfin gwuiwarsa ta cimma nasarori a kan wannan muhimmin aikin: "Ana kallo na a matsayin tsohon dan wasan tamaula, amma fa ni mutum ne. A ko yaushe ina kokarin ganin na yi fice a dukkan ayyukana. Zan iya samun nasarori domin na sami nasarori a aikina na wasan kwallo.

Ko zai iya gudanar da wannan mukamin kuwa ganin cewa siyasa ta banbanta da kwallon kafa?

"Ka san da na bar kasar nan an yi min wannan tambayar? An tambaye ni ko zan sami nasara a Turai. Na fada musu cewa idan na yi aiki tukuru kuma na saka zuciyata bisa abin da nake so, na san zan sami biyan bukata."

George Weah zai gaji kasar da har yanzu ke farfadowa daga annobar cutar Ebola.

Yawancin masu zuba jari da tsohuwar shugaba Ellen Johnson Sirleaf ta kawo sun tsorata duk da cewa mai kwarewa ce a fagen tattalin arziki daga Jami'ar Harvard.

Katafaren bashin da ta biya da wanda kuma aka yafe wa kaar na kimanin dala biliyan 5 ya fara dawowa kadan da kadan.